Her hafta eriyorlar

Kamuoyu yoklamaları Almanya'da seçmenin eğiliminde hükümet partilerinden uzaklaşıldığını yeniden gözler önüne serdi. Hessen ve Bavyera eyaletlerinde gerçekleşen seçim sonrası anketlerdeki sonuca göre, ülkede Federal Hükümet'i oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP yeniden oy kaybetti. SPD'ye anketten yüzde 15, Yeşiller'e yüzde 13, FDP'ye yüzde 5 oy çıktı.HESSEN seçiminden ikinci, Bavyera seçiminden ise üçüncü parti olarak çıkan ırkçı AfD'nin yükselişi sürüyor. ARD'nin yaptığı son ankette partinin oy oranı yüzde 23 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) oyu da yüzde 29'a çıktı. Sol Parti, yüzde 4 oy oranı ile meclisten uzaklaşmaya başlarken, Hür Seçmenler'in oyu artış gösterdi ve yüzde 4 oldu.