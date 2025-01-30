Merz’e tepkiler çığ gibi! Merkel de mesafe koydu

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), mülteciler ve sınırdışı işlemleri konusunda beş maddelik yasa tasarısı hazırladı ve bu tasarıyı AfD'nin desteği ile meclisten geçirdi. CDU'nun AfD ile birlikte hareket etmesi, CDU içinde ve kamuoyunda CDU lideri Friedrich Merz'e karşı büyük tepkiye yol açtı.

Almanya eski Başbakanı ve CDU'nun eski lideri Angela Merkel, Merz'in tutumunu açıkça eleştirerek "yanlış" olarak nitelendirdi. Merkel, Merz'in Kasım 2024'te ortaya koyduğu ve yalnızca merkez partilerle çoğunluk arayışı ilkesine dayanan tutumu doğru bulduğunu, ancak bu tutumdan vazgeçilip AfD oylarıyla çoğunluğun sağlanmasını "yanlış" olarak değerlendirdi.

DEMOKRASİYE BÜYÜK ZARAR

Schleswig Holstein Eyaleti'nin CDU'lu Başbakanı Daniel Günther Meclis'te yaşananları "acı bir an" sözleriyle değerlendirdi. NRW Başbakanı Hendrik Wüst de CDU'nun asıl amacının demokratik bir çözüme ulaşmak olduğunu aktardı. SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, CDU'nun AfD ile birlikte hareket ederek demokrasiye büyük zarar verdiğini savundu. SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merz'in tutumunu "sorumsuz ve tarih bilincinden yoksun" olarak nitelendirdi.

KAPASİTE YETERSİZLİĞİ VAR

Tepkiler bu şekildeyken meclisten geçen tasarının uygulanamaz olduğu da dile getirildi. Cezaevi Görevlileri Birliği Başkanı Rene Müller, mevcut koşullarda bu önerinin imkansız olduğunu ifade etti, "Ne yerimiz var ne de personelimiz. Halihazırda birçok cezaevi dolup taşıyor. Bu yük adalet sistemine devredilirse büyük kriz yaşanır" dedi. Müller ayrıca, gözaltı işlemleri için adalet personelinin görevlendirilmesinin, cezaevlerindeki güvenliği riske atacağını belirtti.

POLİS ENDİŞEYİ AKTARDI

Polis Sendikası Başkanı Andreas Rosskopf da Merz'in planına dair ciddi endişeler dile getirdi, "Eğer bizden, belgeleri olmayan kişilerin gözaltına alınmasını da üstlenmemiz bekleniyorsa, kapasitemizin sınırına geliriz" dedi. Rosskopf, daha fazla lojistik altyapıya, personele ve teknolojik donanıma ihtiyaç duyulacağını belirtti.