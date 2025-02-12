Berlin de İsrail’in baskısına boyun eğdi

Geçmişte İsrail Başbakanı'nı Adolf Hitler ile karşılaştıran Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin bölgesindeki özel raportörü Francesca Albanese, Münih'in ardından Berlin'de konuşturulmadı. Albanese'nin 16 Şubat tarihinde üniversitede vermesi planlanan "Sömürgecilik, İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuk" konulu konuşmasını İsrail baskısı sonrası iptal edildi.

BÜYÜKELÇİ'DEN ÖFKE MEKTUBU

Olayın duyulmasının ardından, Berlin'de büyük bir öfke dalgası oluştu. Berlin Hür Üniversitesi (FU) Rektörü Günter Ziegler, Üniversite'nin bu daveti nedeniyle giderek artan bir baskıya maruz kalmaya başladı. İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Ziegler'e yazdığı mektupta, "Albanese'nin orada konuşması üniversiteniz için bir utançtır. Bu, akademik topluluğun tamamı için bir utançtır" dedi. Prosor, ayrıca, "Bu bir ifade özgürlüğü değil; nefretinize bir sahne sunuyorsunuz" şeklinde eleştiride bulundu.

BAŞKAN İPTALİNİ İSTEDİ

Berlin'in Belediye Başkanı Kai Wegner, "FU'nun bu etkinliği derhal iptal etmesini bekliyorum" diyerek üniversite yönetimine çağrıda bulundu. Wegner, "Yüksek okullar, sadece öğretim ve araştırma yerleri değil, aynı zamanda değerlerin iletildiği ve karşılıklı saygının sağlandığı mekanlardır" ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYENLER DESTEK ÇIKTI

Öte yandan, akademik özgürlük savunucuları ise Albanese'nin davetini destekleyerek, farklı görüşlerin tartışılması gerektiğini vurguladı. Üniversitenin yönetimi, konu hakkında bir açıklama yaparak, akademik özgürlüğün önemine dikkat çekti ve tartışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

TOPLUMDA DA GENİŞ YANKI BULDU

Bu olay, sadece akademik dünyada değil, toplumda da geniş yankı buldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler, Albanese'nin davetinin arkasında durarak, bu tür tartışmaların toplumun farklı kesimlerini bir araya getirebileceğini savundu. Ancak, diğer yandan, bu tür etkinliklerin antisemitizm gibi hassas konularda dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği yönünde eleştiriler de yapılmaya devam ediyor.