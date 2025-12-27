7/24 şehirde yaşam

Yılı konserlerle kapatalım

Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız 2025'in son günleri yine müzikseverler için unutulmaz konserlere gebe. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yarın akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Beyaz Gecelerin Yıldız Solistleri başlıklı Yeni Yıl Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konserde şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestraya Maria Bayankina (soprano), Gamid Abdulov (tenor) ve Vladislav Kupriyanov (bariton) solist olarak eşlik edecek. Konuk solist olarak viyolonselde Jamal Aliyev sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve TRT İstanbul Çoksesli Çocuk Korosu konserin büyüleyici koro bölümlerini seslendirecek.

Etkinlik, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşatacak. Ankara'da da Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2025 yılına muhteşem bir konserle veda edecek. Bu akşam CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleşecek Yeni Yıl Konseri'nde Solist sanatçılar Umut Kosman, Aslı Kıyıcı, Cem Beran Sertkaya, Mehlika Karadeniz Bilgin ve Emre Akkuş dünyanın en seçkin bestecilerinden eserler seslendirecek. Öte yandan Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları bu akşam, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 29 Aralık'ta, İzmir Devlet Opera ve Balesi de 30 Aralık'ta yeni yıl konserleriyle sahnede olacak.



Fazıl Say'dan Mozart ve Mevlana

Her yıl binlerce sanatseveri bir araya getiren Fazıl Say Geleneksel Yıl Sonu Konserleri, bu yıl da unutulmaz bir programla sahnede oluyor. Sanatçının, iklim krizini önlemek için dramatik bir uyarı niteliğinde bestelediği piyano konçertosu Mother Earth, Türkiye prömiyeriyle Fazıl Say'ın yorumu ile seslendirilecek. Bu akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserin ikinci bölümünde ise Say'ın Mozart ve Mevlana başlıklı büyük yapıtı Türkiye'de ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Şef Nil Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde; soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudümde Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası & Korosu sahnede olacak.



50 yıllık hafıza

Galerist, İpek Duben'in 70- başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 70-, sanatçının 1970'lerde başlayan ve bu dönemle sınırlı kalmayarak sonraki üretimlerine de yön veren erken dönem desenlerine odaklanıyor. Farah Aksoy ve Amira Arzık küratörlüğünde hazırlanan sergi, 3 Ocak'a kadar devam edecek.



Fındıkkıran için elinizi çabuk tutun

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan ve her yılbaşı döneminin vazgeçilmez klasiği haline gelen Fındıkkıran balesini yeniden sanatseverlerle buluşturuyor. Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un, yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla kurduğu düşler dünyasını konu alan bu büyülü masal, izleyicileri rüyalarla gerçeğin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkarıyor. Koreografisi Mehmet Balkan'a ait eser 29, 30 Aralık 2025 / 14, 15, 22, 24, 28, 29 Ocak 2026 tarihlerinde AKM'de seyirciyle buluşacak. Biletleri çıktığı günden itibaren hızla tükenen bu yılbaşı klasiği için elinizi çabuk tutmakta fayda var.



Her şey başrolü kapmak için

Otuzlu yaşların ortasında oyunculuk yapmaya çalışan Seren, yeni filmini çekmek üzere olan ödüllü yönetmeni kaçırıp, anneannesiyle yaşadığı evin bodrum katına zincirler. Amacı yeni filmindeki başrol kadın karakter için audition vermektir. Hayalleri için karanlık yola sapmış genç bir kadın, ne koktuğu belirsiz bir bodrum ve tutsak bir adam... Gerilim, komedi ve hayal kırıklığıyla dolu tek perdelik bir çatışma... İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Callback, usta oyuncu Kubilay Karslıoğlu'nun süpervizörlüğünde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Ozan Ağaç'ın yazdığı Zuhal Acar'ın yönetip başrolünde yer aldığı oyun 30 Aralık, 2 ve 3 Ocak'ta saat 18.00'de Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sahnelenecek.



Beyaz etrafında birleştiler

Art in White Gallery, New Year Art Exhibition adlı yeni sergisini yarın akşama dek Kemer Country Club Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Resim, heykel, enstalasyon ve fotoğraf gibi farklı ifade biçimleri, "beyaz" kavramı etrafında birleşiyor.



İkonlara farklı bakış

Kurucusu ve küratörü İlknur Şanal ile sanat yönetmeni Mehmet Arif Erdem yönetiminde faaliyet gösteren Galeri Binyıl, Sezen Kıvılcım Sözeri'nin Icon Recorded kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Kodlama temelli biçim üretimi ve dijital hareket analizine odaklanan çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı, üç boyutlu formlar üzerine uyguladığı ışık temelli yansıtma teknikleri aracılığıyla, zamanın yüzeyle kurduğu ilişkiyi araştırıyor. Sanat ve doğayı bir araya getirerek izleyiciyi yalnızca izlemeye değil; hissetmeye ve deneyimlemeye davet eden sergi 26 Ocak'a kadar Urla Statera Vineyards'da görülebilir.