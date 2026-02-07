7/24 şehirde yaşam

Kadın Yazarların Hikâyeleri İstanbul'da buluşuyor

Devlet Tiyatrolarının bu yıl dördüncü kez düzenlediği İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali, tiyatroseverleri yine dopdolu, çarpıcı bir buluşmaya davet ediyor. Kadın yazarların kaleminden çıkan tiyatro metinlerini sahneye taşıyan festivalde; Kazakistan, Rusya, İspanya, Peru, Tunus, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen tiyatro ekiplerinin yanı sıra Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerinden yapımlar ile özel tiyatrolar da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Dün akşam Bursa DT yapımı Sevdalinka oyunuyla başlayan festival 15 Şubat'a kadar 19 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalde bu akşam Sevdalinka yeniden AKM'de seyirciyle buluşurken, Ankara DT yapımı Öteki Pazar ve Pazartesi, Kazakistan yapımı Tsunami, Salı akşamı sahnelenecek. Öte yandan küratörlüğü ve tasarımı Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar'a ait, sahne tasarımcıları Büşra Eroğlu ve Mustafa Mahdum tarafından gerçekleştirilen Sahnede Kadın sergisi de festival süresince AKM Tiyatro Salonu Fuayesinde 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Senfonik konserlere devam

Levent Yüksel, 30. sanat yılını kutladığı senfonik konser serisini 2026 yılında da dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk konserini, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda verecek olan Yüksel, konserde hafızalara kazınmış eserlerini yorumlayacak.

Güçlerini birleştirdiler

Funda Arar ve Kubat güçlü yorumları ve yıllara yayılan müzikal birikimlerini birleştirdi. iki ünlü sanatçı, Funda Arar ve Kubat Senfonik isimli konserde senfonik düzenlemeler eşliğinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk müziğinin iki önemli ismini aynı sahnede buluşturan bu özel proje, klasik müzik ile popüler müziği etkileyici bir atmosferde bir araya getiriyor. Geniş bir orkestra eşliğinde sahnelenecek konserlerde, sanatçıların hafızalara kazınan eserleri senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulurken, izleyicilere yüksek prodüksiyonlu ve unutulmaz bir konser deneyimi sunuluyor.



Türkiye'yi dolaşıyor

İclal Aydın'ın tek kişilik gösterisi Ama Değil, Rağmen Türkiye'nin dört bir yanında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Seyircisini hem güldürüp hem düşündüren, kimi zaman çocukluk anılarına götürüp kimi zaman hayatın içindeki küçük ayrıntılara ışık tutan bu özel gösteri yarın Çanakkale Çomü İçdaş Kongre Merkezi'nde, 14 Şubat'ta Konya Berguzar Gösteri Merkezi'nde 16 Şubat'ta Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Söylenmeyen öyküler

Yonca Saraçoğlu'nun yeni kişisel sergisi Untold Tales sanatseverlerle buluşmaya başladı. Sergi, sanatçının yeni üretimlerinden oluşan yağlıboya resimlerini, geçmiş dönem heykel çalışmalarından seçili eserlerle birlikte ilk kez bu bütünlükte bir araya getiriyor. İzleyiciyi katmanlı, zamansız ve düşünsel bir anlatı alanına davet eden Untold Tales, 21 Şubat'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de ziyaret edilebilecek.



Yara şarkısı eşliğinde eser turu

Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği sanat etkinlikleriyle sanatçı ve sanatseverleri buluşturan çağdaş sanat galerisi Kun Art Space, Mustafa Özbakır'ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kabuklarımla Bir Meyve Miyim Yara Mı başlıklı sergide sanatçının resimleri, tanıdık yüzler, ezberlenmiş dizeler, bildiğimiz ama unuttuğumuz anlar eşliğinde, Özbakır'ın kendisine sorduğu sorudan bize yanaşıyor, gözlerimize tutturduğu hüzünle ve bizim yaramızın kabuğunu da kaldırarak... Cem Adrian'ın sergiye özel bestelediği Yara adlı şarkısı da, Kun Art Space'te sergi boyunca eserlere eşlik edecek.



Acele etmeyen dünyalar

OG Gallery, sanatçı Zeynep Solakoğlu'nun galeriyle ilk kişisel sergisi olan Late Bloomer'ı sanatseverlerle buluşturuyor. Acele etmeyen dünyaların sergisi olarak tanımlanan eserler 14 Mart'a kadar görülebilir.