Karşıyaka’ya Tolungüç müjdesi

TFF 3. Lig'de Play-Off finali oynattığı Karşıyaka'yla yolları 8 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde ayrılan teknik direktör Soner Tolungüç taraftarın ısrarıyla yuvaya dönüyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla telefonla yaptığı ilk görüşmede şartlarda anlaşma sağlanamaması üzerine yolların ayrıldığı açıklanan Tolungüç'le buzlar eridi. Yeşilkırmızılılarda Başkan Büyükkarcı'nın daha önce pandemi döneminde uzun vadeli kontrat yapmak istediklerini açıkladığı Soner Tolungüç'ün imzayı atarak yeniden işbaşı yapması bekleniyor.