Türkiye’nin CDS’i 5 ayın zirvesinde!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), artan jeopolitik gerilimlerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle yükseliş gösterdi. Son verilere göre CDS, 3 baz puan artarak 262 baz puanın üzerine çıktı. Böylece Türkiye'nin risk primi, Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Bir ülkenin borcunu geri ödeme kapasitesine ilişkin algıyı gösteren CDS'teki artış, yatırımcıların Türkiye varlıklarına yönelik risk değerlendirmesinde temkinli bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor. Piyasalarda oluşan bu tablo, yabancı yatırımcıların risk algısının son dönemde güçlendiğini gösteriyor.
CDS NEDİR?
CDS (Credit Default Swap), Türkçe'de "kredi temerrüt takası" ya da "kredi risk primi" olarak adlandırılan bir finansal sigorta mekanizmasıdır. Bir ülkeye ya da şirkete borç veren yatırımcılar, borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı kendilerini CDS sözleşmeleriyle güvence altına alabilir.
Bu işlemler genellikle borsalarda değil, "over-the-counter (OTC)" olarak adlandırılan tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilir. CDS seviyesinin yükselmesi, ilgili ülke ya da kurumun borcunu geri ödeyememe riskinin piyasa tarafından daha yüksek algılandığını gösterir.