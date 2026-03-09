Türkiye’nin CDS’i 5 ayın zirvesinde!

CDS NEDİR?

CDS (Credit Default Swap), Türkçe'de "kredi temerrüt takası" ya da "kredi risk primi" olarak adlandırılan bir finansal sigorta mekanizmasıdır. Bir ülkeye ya da şirkete borç veren yatırımcılar, borcun geri ödenmeme ihtimaline karşı kendilerini CDS sözleşmeleriyle güvence altına alabilir.

Bu işlemler genellikle borsalarda değil, "over-the-counter (OTC)" olarak adlandırılan tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilir. CDS seviyesinin yükselmesi, ilgili ülke ya da kurumun borcunu geri ödeyememe riskinin piyasa tarafından daha yüksek algılandığını gösterir.