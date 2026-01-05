Altının kilogram fiyatı yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 6 milyon 310 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 310 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 6 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 38 milyon 543 bin 967,58 lira, işlem miktarı ise 1117,83 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 381 milyon 353 bin 395,66 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.280.000,00 4.543,00
En Düşük 6.310.000,00 4.372,00
En Yüksek 6.380.000,00 4.613,70
Kapanış 6.310.000,00 4.372,00
Ağırlıklı Ortalama 6.364.588,46 4.535,69
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.038.543.967,58
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.117,83
Toplam İşlem Adedi 58

