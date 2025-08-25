Asya borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole'daki güvercin tondaki mesajlarının ardından haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşma sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler güç kazandı. Powell'ın parasal gevşeme sürecine yönelik iyimser mesajlarının ardından Asya borsalarında alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın aynı etkinlikte yaptığı değerlendirmeler de yakından takip edildi. Ueda, iş gücü sıkıntısının ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri haline geldiğini belirtti.

Japonya tahvil piyasasında ise satıcılı seyir dikkati çekti. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,62 ile yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan, bölgede yeni haftada yoğun bilanço gündemi öne çıkıyor. Çin merkezli BYD ve Alibaba başta olmak üzere çok sayıda şirketin finansal sonuçları takip edilecek.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayına ilişkin öncü endeks 105,6'ya gerilerken, bu veri mayısta 106,1 düzeyindeydi. Ülkede eş zamanlı endeks de 116,8'den 116,7'ye düştü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 artışla 42.814,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,30 yükselişle 3.209,86 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 kazançla 3.875 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 25.930 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 81.614 puandan işlem görüyor.

