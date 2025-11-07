Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,09 artışla 11.082,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 1,21 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,33 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenleyeceği yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı takip edilecek. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

