CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 8.026,16 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 14:11

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 14:11

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,83 puan artışla 8.026,16 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 34,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,96 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte." dedi.

Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu ifade ederek özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığına ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık fark tablosu hesaplandı! EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 5 aylık fark tablosu hesaplandı! 29 Kasım 2023 19:22
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 30 Kasım 2023 10:05
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 880 bin liraya geriledi 29 Kasım 2023 17:37
OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir OPEC+ üretim kesintileri pazar payını tehlikeye atabilir 29 Kasım 2023 16:38
ABD beklentilerin üzerinde büyüdü ABD beklentilerin üzerinde büyüdü 29 Kasım 2023 16:33
Bankacılık sektörünün aktifleri arttı Bankacılık sektörünün aktifleri arttı 29 Kasım 2023 15:09
OECD küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı OECD küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı 29 Kasım 2023 14:29
Altın gram fiyatı 1900 TL’yi aştı! Tüm zamanların rekoru geldi: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi Altın gram fiyatı 1900 TL'yi aştı! Tüm zamanların rekoru geldi: İslam Memiş ‘Son bir alım fırsatı doğacak’ diyerek tarih verdi 29 Kasım 2023 11:38
New York Fed Başkanı enflasyon beklentileri için iyimser New York Fed Başkanı enflasyon beklentileri için iyimser 29 Kasım 2023 11:02
AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi’nden Londra kararı AB Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'nden Londra kararı 29 Kasım 2023 10:05
Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli Fed üyesi bankanın faizi uzun süre yüksek tutmasından endişeli 29 Kasım 2023 10:02
Çinli yatırımcılardan ETF’lere rekor yatırım Çinli yatırımcılardan ETF'lere rekor yatırım 29 Kasım 2023 09:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,45
%0,3446
BORSA
995,51
%-0,4494
DOLAR
993,77
%-0,6234
ALTIN
991,16
%-0,8838
EURO
1.006,25
%0,6248
BORSA
998,09
%-0,1906
DOLAR
1.000,74
%0,0736
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.042,89
%4,2889
BORSA
1.021,82
%2,1824
DOLAR
1.026,42
%2,642
ALTIN
1.050,17
%5,0167
EURO
1.619,54
%61,9539
BORSA
1.541,49
%54,1488
DOLAR
1.787,70
%78,7699
ALTIN
1.623,58
%62,3578
EURO
BİST En Aktif Hisseler