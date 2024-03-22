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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 9.184,27 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 13:27

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 13:27

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,56 puan artışla 9.184,27 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 56,2 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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