Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 10.911,71 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2025 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,63 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,71 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,4, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 5,85 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden yüzde 1,85 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar etkili olurken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla birlikte pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek olduğunu ifade etti.

