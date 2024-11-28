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JPMorgan S&P 500'ün 6.500'e yükseleceğini öngördü

JPMorgan S&P 500'ün 2025'te 6.500'e yükseleceğini öngördüğüne dair açıklamada bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2024 09:24

JPMorgan, S&P 500 endeksi için 2025 fiyat hedefini 6.500 olarak belirledi ve bu da mevcut seviyelerden %8 yukarı yönlü potansiyel anlamına geliyor. Hedef, endeks için öngörülen %10'luk kazanç büyümesi ve gelecek yıl hisse başına kazançta (EPS) 270 dolara ulaşılmasıyla yönlendiriliyor. JPMorgan, beklenen büyüme için temel katalizörler olarak gevşeyen para politikasını, yapay zeka odaklı güçlü sermaye harcamalarını ve gelişen piyasa genişliğini bir arada gösteriyor.

Özellikle Russell 2000'deki daha küçük şirketlerin de güçlü bir şekilde toparlanacağı ve art arda düşüş yıllarının ardından %40 kazanç artışı sağlayacağı öngörülüyor.

JPMorgan'ın Çarşamba günkü notuna göre, ABD ekonomisi bu görünüm için çok önemli olmaya devam ediyor.

Wall Street firması, ülkenin "küresel büyüme motoru" olarak rolünü sürdürmesinin beklendiği "ABD İstisnacılığı" temasını vurguluyor.

Dubravko Lakos-Bujas liderliğindeki stratejistler notta, "ABD'nin istisnacılık hikayesi, 2025'teki politika değişiklikleri nedeniyle türbülans ve artan volatilite ile karşı karşıya kalabilir, ancak fırsatlar muhtemelen risklerden daha ağır basacaktır" dedi.

"Deregülasyonun ve daha iş dostu bir ortamın faydaları, verimlilik kazanımlarının ve sermaye dağıtımının kilidini açma potansiyeli ile birlikte muhtemelen hafife alınıyor" diye eklediler.

Teknoloji devlerinin önemli harcamalara öncülük ettiği devam eden yapay zeka yatırım artışının da sektörler genelinde kazançları desteklemesi bekleniyor.

Ayrıca JPMorgan, Federal Rezerv'in son politika değişikliğinin altını çiziyor. Merkez bankasının faiz oranlarını 100 baz puan daha düşürmesini bekliyor.

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