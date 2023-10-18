New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalarak 33.960,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 4.357,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kayıpla 13.439,68 puana indi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeler ve ABD'de devam eden bilanço sezonu takip edilmeye devam edilirken pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izleniyor.

Dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısı güçlenirken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzının etkilenebileceğine dair endişeler arttı.

ABD'de ise bilanço sezonu yoğunlaşırken, ülkenin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin hisseleri, bankanın net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azaldığını duyurmasının ardından yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına rağmen artan yakıt maliyetleri ve İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Tel Aviv uçuşlarının durdurulmasının gelecek çeyrekte şirketin karını olumsuz etkileyebileceğini bildirmesinin ardından yüzde 7'nin üzerinde düştü.

Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri ise şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Analistler, yatırımcıların enflasyon ve yüksek faiz oranlarının şirketler üzerindeki etkisini değerlendirmek için bilançolara odaklandığını, Netflix ve Tesla'nın bugün piyasaların kapanışının ardından açıklayacağı bilançolarının da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.