VİOP'ta endeks kontratı güne primle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,29 yükselişle 14.206,00 puandan başladı.

BUGÜNKÜ BORSA AÇILIŞI VE ENDEKS VERİLERİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,01 artışla 14.165,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 14.202,00 puan seviyesinde işlem gördü. Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,29 üzerinde 14.206,00 seviyesinden işlem görmeye başladı. BIST vadeli işlemler pozitif bir başlangıç yaptı.

KÜRESEL PİYASALAR VE EKONOMİK GÖSTERGELER

Küresel piyasalar, ABD'de iyi gelen şirket bilançoları ve ülkede büyümeye yönelik iyimserliklere karşın, jeopolitik gerilimler ve tarife belirsizlikleriyle karışık bir seyir izliyor. Borsa analizleri yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK EKONOMİK VERİLER

Piyasa analistleri, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin önemli olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verileri ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı takip edilecek.

TEKNİK ANALİZ

Teknik analiz açısından endeks kontratında 14.300 ve 14.400 puan direnç seviyeleri, 14.100 ve 14.000 puan ise destek seviyeleri konumunda bulunuyor. Yatırımcılar bu kritik seviyeleri yakından izlemeli.