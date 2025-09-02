CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 13.099,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.110,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 13.120,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Ağustos 2025 09:07
AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam AB duyurdu: 150 milyar avroluk savunma fonuna talep tam 29 Ağustos 2025 16:54
ABD’de mal ticareti açığı temmuzda arttı ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı 29 Ağustos 2025 16:47
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 29 Ağustos 2025 16:46
Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira Bankacılık sektörü net karı 479,2 milyar lira 29 Ağustos 2025 14:33
Putin, Fransız şirketi Air Liquide’in Rusya’daki varlıklarını devretti Putin, Fransız şirketi Air Liquide'in Rusya'daki varlıklarını devretti 29 Ağustos 2025 14:20
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 29 Ağustos 2025 13:52
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler