Wall Street'ten dikkat çeken S&P 500 analizi

Bank of America'nın bu haftaki tahminlerine göre, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uygulayacağı gümrük vergileri misillemeye yol açarsa, gösterge endeks hisse başına kazançta ciddi bir darbe alabilir.

Banka analistleri, "Kanada ve Meksika'ya uygulanacak %25'lik gümrük vergisi ve Çin'e uygulanacak %10'luk ek gümrük vergisinin EPB'ye (hisse başına kar) %2'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz (Kanada ve Meksika'dan %1,7 ve Çin'den %0,3). Ancak, ikili tarifelere dönüşmesi halinde, üniter esneklik varsayımıyla EPS'ye %8'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz" diye yazdılar.

Kazançların hisse senetleri için önemli bir büyüme motoru olduğu düşünüldüğünde, bir ticaret savaşı S&P 500 için piyasa getirilerini raydan çıkarabilir, ancak Wall Street'teki diğer birkaç banka EPS serpintisinin BofA'nın ima ettiği kadar derin olacağını tahmin etti.

Goldman Sachs bir notunda, Trump'ın korumacılığının EPS'yi %2-%3 oranında düşürebileceğini tahmin etti; "Zira gümrük vergisi oranındaki beş puanlık bir artış tipik olarak S&P kazançlarını %1-%2 oranında düşürüyor. Bu da borsayı %5 aşağı çekecektir" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, Aralık ayında Barclays, ABD ile kıtadaki ticaret ortakları arasında tam anlamıyla bir ticaret savaşının EPS'de %2,8'lik bir düşüşe yol açacağını belirtmişti.