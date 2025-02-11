CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Wall Street'ten dikkat çeken S&P 500 analizi

Wall Street'ten dikkat çeken S&P 500 analizi

Wall Street, Donald Trump'ın gümrük vergisi planlarının S&P 500 kazançlarına darbe vuracağını tahmin ediyor.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2025 09:19

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2025 09:19

Bank of America'nın bu haftaki tahminlerine göre, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uygulayacağı gümrük vergileri misillemeye yol açarsa, gösterge endeks hisse başına kazançta ciddi bir darbe alabilir.

Banka analistleri, "Kanada ve Meksika'ya uygulanacak %25'lik gümrük vergisi ve Çin'e uygulanacak %10'luk ek gümrük vergisinin EPB'ye (hisse başına kar) %2'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz (Kanada ve Meksika'dan %1,7 ve Çin'den %0,3). Ancak, ikili tarifelere dönüşmesi halinde, üniter esneklik varsayımıyla EPS'ye %8'lik bir darbe vuracağını tahmin ediyoruz" diye yazdılar.

Kazançların hisse senetleri için önemli bir büyüme motoru olduğu düşünüldüğünde, bir ticaret savaşı S&P 500 için piyasa getirilerini raydan çıkarabilir, ancak Wall Street'teki diğer birkaç banka EPS serpintisinin BofA'nın ima ettiği kadar derin olacağını tahmin etti.

Goldman Sachs bir notunda, Trump'ın korumacılığının EPS'yi %2-%3 oranında düşürebileceğini tahmin etti; "Zira gümrük vergisi oranındaki beş puanlık bir artış tipik olarak S&P kazançlarını %1-%2 oranında düşürüyor. Bu da borsayı %5 aşağı çekecektir" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, Aralık ayında Barclays, ABD ile kıtadaki ticaret ortakları arasında tam anlamıyla bir ticaret savaşının EPS'de %2,8'lik bir düşüşe yol açacağını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere Merkez Bankası faizi indirdi İngiltere Merkez Bankası faizi indirdi 06 Şubat 2025 15:03
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği beklentilerin altında kaldı 06 Şubat 2025 16:55
Yabancılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı 06 Şubat 2025 14:57
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi 06 Şubat 2025 13:29
Almanya’da fabrika siparişleri arttı Almanya'da fabrika siparişleri arttı 06 Şubat 2025 13:24
Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı 06 Şubat 2025 13:00
Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı Küresel LNG ihracatı yüzde 1,6 arttı 06 Şubat 2025 11:20
Trump’ın göçmen politikası ABD’de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor Trump'ın göçmen politikası ABD'de iş gücü piyasası için risk oluşturuyor 06 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor Brent petrolde ABD endişesi yaşanıyor 06 Şubat 2025 10:56
Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı 06 Şubat 2025 09:11
Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz Fed üyesi Jefferson: Politika değişikliklerinin net etkilerini anlayana kadar bekleyebiliriz 06 Şubat 2025 09:09
Ons altında rekor seviyeler devam ediyor Ons altında rekor seviyeler devam ediyor 06 Şubat 2025 09:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler