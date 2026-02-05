1 kilo altının fiyatı 7 milyon 290 bin TL'ye geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 290 bin liraya indi.

GÜN İÇİNDE 7,56 MİLYON LİRAYI GÖRDÜ

Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 7 milyon 260 bin lira, en yüksek 7 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin liraya indi.

DÜNKÜ KAPANIŞ 7,5 MİLYON LİRAYDI

Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 7 milyon 507 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ 17,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 914 milyon 236 bin 759,59 lira olurken, işlem miktarı 2 bin 506,41 kilogram olarak gerçekleşti.

TÜM METALLERDE HACİM 18,2 MİLYAR LİRA

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 225 milyon 576 bin 381,11 lira seviyesinde kaydedildi.

EN AKTİF KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uguras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve NMGlobal Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: