AB gaz fiyatları yükseliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub'ı Şubat vadeli doğal gaz kontratı en son ICE Endex'te 0,77 EUR artışla 28,85 EUR/MWh seviyesinden işlem görürken, İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ICE Futures'ta 2,27 p artışla 71,62 p/th seviyesinden satış yaptı.

Northern Gas and Power analistleri bir notta, "Sıcak hava, durgun talep ve sağlıklı arz durumuyla birlikte tablo önceki haftalarla hemen hemen aynı kalıyor" yorumunu yapıyor.

İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI) tahminlerine göre, Avrupa genelinde sıcaklıklar bu hafta ve gelecek hafta ortalamanın 6 °C üzerine kadar çıkabilir.

Avrupa Gaz Altyapısı'ndan (GIE) alınan veriler, Avrupa gaz depolama sahalarının en son %72 dolulukta kaydedildiğini gösteriyor.