ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2026 10:23
Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2026 10:24
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 407 oldu.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 21-27 Şubat döneminde kule sayısında düşüş kaydedildi.
Açıklanan veriler, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda toplam 79 adet azaldığını ortaya koydu.
PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Küresel piyasalarda fiyatlar ise haftanın son işlem gününde yükseliş gösterdi. Perşembe gününü 70,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da perşembe günü 65,21 dolar düzeyindeyken, cuma günü 67,02 dolara yükseldi.
Sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen petrol fiyatlarında görülen artış, piyasaların arz-talep dengesi ve küresel gelişmelere odaklandığını gösterdi.