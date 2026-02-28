CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azalarak 407’ye düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2026 10:23

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2026 10:24

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 407 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, 21-27 Şubat döneminde kule sayısında düşüş kaydedildi.

Açıklanan veriler, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda toplam 79 adet azaldığını ortaya koydu.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda fiyatlar ise haftanın son işlem gününde yükseliş gösterdi. Perşembe gününü 70,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da perşembe günü 65,21 dolar düzeyindeyken, cuma günü 67,02 dolara yükseldi.

Sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen petrol fiyatlarında görülen artış, piyasaların arz-talep dengesi ve küresel gelişmelere odaklandığını gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor Block, 4 bini aşkın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor 27 Şubat 2026 07:25
Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak Netflix, Warner Bros. için verdiği teklifi artırmayacak 27 Şubat 2026 07:20
Avrupa Merkez Bankası’ndan üst üste 3 yıl zarar! Avrupa Merkez Bankası'ndan üst üste 3 yıl zarar! 26 Şubat 2026 15:22
Hindistan alımları azalttı: Rus ve İran petrolünde indirim rekabeti başladı Hindistan alımları azalttı: Rus ve İran petrolünde indirim rekabeti başladı 26 Şubat 2026 15:11
Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükseldi Çin yuanı dolara karşı 34 ayın zirvesine yükseldi 26 Şubat 2026 14:47
Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir Deutsche Bank: İngiltere’de yeni harcama önlemleri gelebilir 26 Şubat 2026 14:22
Avro Bölgesi’nde Şubat’ta ekonomik güven azaldı Avro Bölgesi'nde Şubat'ta ekonomik güven azaldı 26 Şubat 2026 14:14
Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek? Jeopolitik riskler gaz fiyatlarını nasıl etkileyecek? 26 Şubat 2026 13:57
Rusya’da otomobil ithalatı geriledi Rusya'da otomobil ithalatı geriledi 26 Şubat 2026 13:52
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Şubat 2026 12:21
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon algılarını yakından takip ediyoruz 26 Şubat 2026 12:16
IMF’den Washington’a net mesaj: Ticaret duvarlarını indirin IMF’den Washington’a net mesaj: Ticaret duvarlarını indirin 26 Şubat 2026 11:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.717,8100 Değişim 414,39 Son veri saati:
Düşük 13552,8 Yüksek 13967,19
Açılış
43,9493 Değişim 0,1571 Son veri saati:
Düşük 43,8165 Yüksek 43,9736
Açılış
51,9846 Değişim 0,3343 Son veri saati:
Düşük 51,6949 Yüksek 52,0292
Açılış
7.435,9090 Değişim 135,354 Son veri saati:
Düşük 7302,7 Yüksek 7438,054
Açılış
132,5775 Değişim 8,9212 Son veri saati:
Düşük 124,1933 Yüksek 133,1145
Açılış
BİST En Aktif Hisseler