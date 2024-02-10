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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Oluşturma Tarihi 10 Şubat 2024 09:57

Son Güncelleme Tarihi 10 Şubat 2024 09:57

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Şubat haftasında bir önceki haftaya değişiklik göstermeyerek 499'da sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 81,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,97 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,60 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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