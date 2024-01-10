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API petrol stokları beklentilerin üzerinde geriledi

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan petrol stokları üst üste ikinci haftasında da piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 08:58

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre, 5 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 7 milyon 418 bin varil düşüşün üzerine 5 milyon 215 bin varil daha ekledi. Böylece iki haftalık düşüş 12,6 milyon varile ulaştı. Analistlerin beklentisi düşüşün 1,2 milyon varil seviyesinde olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,6 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada eklenen petrolle birlikte 355,5 milyon varile ulaştı. Böylece Biden Yönetiminin geri alım programına başlamasından bu yana petrol stokları 8 milyon varile yaklaştı.

API, benzin stoklarının bir önceki hafta yaşanan 6 milyon 913 bin varil artışın ardından 4 milyon 896 bin varil daha yükseldi.

Damıtılmış ürün stokları da benzin stokları gibi hızla arttı. Bir önceki hafta açıklanan 6 milyon 686 bin varil artışın üzerine 6 milyon 873 bin varil daha ekledi.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında ise artış sona erdi. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 765 bin varil artışın ardından 625 bin varil geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise düşüş bekleniyor. WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, analistler bir önceki hafta 5,5 milyon varil azalan petrol stoklarının, 5 Ocak ile sona eren haftada 0,6 milyon varil daha gerileyeceği tahmin ediyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 2,1 milyon varil, damıtılmış ürün stok tahmini 1,0 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 93,5 seviyesinden yüzde 92,7'ye gerileyeceği tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 18.30'da açıklanacak.

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