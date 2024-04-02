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BofA: Yen dolar başına 160'a kadar düşebilir

Bank of America (BofA) yen para birimine ilikin açıklamalarda bulundu. BofA, "Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmezse yen dolar başına 160'a kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 16:05

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 16:05

Bank of America'nın G10 döviz stratejisi küresel başkanı Thanos Vamvakidis, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmemesi halinde yenin dolar başına 160'a kadar düşebileceğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para birimini desteklemek için yapacağı herhangi bir müdahalenin, ABD para politikasını gevşetmeye başlayana kadar etkisiz olacağını ifade etti. Yen halihazırda on yılın en düşük seviyelerini gördü ve birçok kişinin Japon yetkilileri harekete geçmeye zorlayacağını söylediği dolar başına 152 seviyesiyle flört ediyor.

Vamvakidis, müdahalenin "çok muhtemel olduğunu ancak bunun daha çok rüzgara karşı eğilmek gibi olacağını" söyledi ve piyasaların beklediği gibi Fed'in kesintilere devam etmesi halinde yenin 142 seviyesine toparlanacağını öngördü.

Vamvakidis, "Geçmiş deneyimlerinden bu müdahalelerin işe yaramadığını çok iyi biliyorlar. Bu çoğunlukla piyasada biraz ihtiyat ve iki yönlü risk yaratmak için bir tehdit, her şeyin Fed'e bağlı olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

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