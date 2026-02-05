Çin'i altın üretimi ve rezervleri yükseldi

Çin Altın Birliği'nin yayımladığı son verilere göre, yerli ham madde altın üretimi 2025'te 381,339 ton olarak gerçekleşti.

ALTIN ÜRETİMİ YILLIK 4,1 TON ARTTI

Üretim, yıllık bazda 4,1 ton artışla yüzde 1,09 büyüme gösterdi. İthal ham madde altın üretimi ise 170,68 tona ulaştı ve 13,82 tonluk artışla yüzde 8,81 yükseldi. Yerli ve ithal üretimin toplamı 552,02 ton olurken, toplam üretimdeki yıllık artış yüzde 3,35 olarak hesaplandı.

Çin'in büyük altın grupları, yurt dışı yatırımlarla üretimlerini artırmayı sürdürdü. 2025'te yurt dışı altın üretimi yaklaşık 90 ton seviyesine çıkarak yüzde 25 artış kaydetti. Zijin Mining'in Gana ve Kazakistan'daki iki altın madeni projesinin devrini tamamlaması, bu artışta etkili oldu.

ALTIN TÜKETİMİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ülke genelinde toplam altın tüketimi 950,1 ton olarak gerçekleşirken, bu rakam yıllık bazda yüzde 3,57 geriledi. En sert düşüş mücevher tarafında yaşandı. Mücevher tüketimi 363,836 ton ile yüzde 31,61 azalırken, külçe ve madeni para tüketimi 504,238 tonla yüzde 35,14 artış gösterdi. Böylece 2025'te ilk kez külçe ve madeni para tüketimi, mücevher tüketimini geride bıraktı. Bu gelişme, Çin altın piyasasında yatırım amaçlı talebin öne çıktığı yapısal bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Sanayi ve diğer kullanım alanlarında altın talebi ise 82,022 ton ile yüzde 2,32 artış kaydetti. Elektronik ve yeni enerji sektörlerindeki büyüme, sanayi talebini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Piyasa tarafında işlem hacimleri güçlü seyrini sürdürdü. Şanghay Altın Borsası'nda toplam işlem hacmi 31.400 ton (çift taraflı 62.900 ton) olurken, yıllık bazda yüzde 1,02 artış görüldü. Toplam işlem değeri ise 24,93 trilyon yuan ile yüzde 43,89 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda altın vadeli işlemleri ve opsiyonlarının toplam hacmi 142.200 tona çıkarak yüzde 56,10 arttı, işlem değeri ise yüzde 111,93 artışla 88,97 trilyon yuana ulaştı.

Yatırım araçlarına olan ilgi de hızlandı. Çin'deki altın ETF'lerinin toplam varlıkları, 2025'te 133,118 ton artarak yüzde 149,91 büyüdü ve yıl sonunda 247,852 ton seviyesine çıktı.

Öte yandan Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini artırmayı sürdürdü. Kasım 2024'ten Aralık 2025'e kadar 14 ay üst üste altın alımı yapan Çin, 2025 yılında 26,75 ton ekleme gerçekleştirdi. Böylece ülkenin toplam altın rezervleri yıl sonunda 2.306,32 tona yükseldi.