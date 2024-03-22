Küresel doğal gaz yatırımlarına 9 trilyon dolar tahsis edilebilir

Küresel doğal gaz alanında 2050'ye kadar 740 milyar doları iletim sektörüne olmak üzere yaklaşık 9 trilyon dolar yatırım öngörülüyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm Raporu"na göre, küresel doğal gaz üretiminin 2050'ye kadar mevcut 4 trilyon metreküpten 5,3 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için küresel doğal gaz yatırımlarına 2050'ye kadar yaklaşık 9 trilyon dolar tahsis edilmesi hedefleniyor.

Yatırımların 8,2 trilyon dolarının keşif, sondaj ve üretime, yaklaşık 740 milyar dolarının ise iletim altyapısına ayrılması planlanıyor.

Yatırımlarda Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'nın başı çekeceği, bu bölgeleri Avrasya, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Avrupa'nın takip edeceği değerlendiriliyor.

KEŞİF VE ÜRETİMDE EN ÇOK YATIRIM ASYA PASİFİK'TE OLACAK

Küresel doğal gaz üretim ve keşif yatırımlarına bölge bazlı bakıldığında 2050'ye kadar Asya Pasifik'in 2,1 trilyon dolar yatırımla başı çekmesi öngörülüyor.

Yatırımların yüzde 80'inin Çin, Avustralya ve Endonezya'da yapılacağı, Çin'in 650 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika'da aynı dönemde 1,6 trilyon dolar yatırım yapılması, bu rakamın 677 milyar dolarının ABD, 630 milyar dolarının ise Kanada tarafından yapılacağı değerlendiriliyor.

Avrasya'da ise aynı dönemde 1,5 trilyon doların yatırımlara yönlendirilmesi, yatırımın yüzde 70'inin Rusya tarafından yapılması planlanıyor.

Afrika'nın ise 2050'ye kadar gaz üretimine 1,1 trilyon dolar yatırım yapması öngörülüyor. Yatırımların yüzde 88'inin Cezayir, Mısır, Mozambik ve Nijerya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Orta Doğu'da aynı dönemde planlanan 1,1 trilyon dolar yatırımın yüzde 87'sinin İran, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılması öngörülüyor.

Latin Amerika'da 455 milyar dolar, Avrupa'da ise 330 milyar dolar yatırım yapılması hedefleniyor.

DOĞAL GAZ SIVILAŞTIRMA ALTYAPISINA 438 MİLYAR DOLAR YATIRIM

2050'ye kadar doğal gaz sıvılaştırma, yeniden gazlaştırma tesisleri ve boru hatlarını kapsayan iletim altyapısı yatırımlarına 740 milyar dolarlık yatırım yönlendirilmesi bekleniyor.

Bu yatırımın 438 milyar dolarının doğal gaz sıvılaştırma, 230 milyar dolarının yeniden gazlaştırma altyapısına, kalan miktarın ise boru hatlarına yönlendirileceği hesaplanıyor.

Asya Pasifik bölgesinde ise aynı dönemde 203 milyar dolar yatırım yapılması, yatırımların yüzde 73'ünün sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yeniden gazlaştırma alanına ayrılacağı ifade ediliyor.

Kuzey Amerika'da 143 milyar dolar tahsis edilecek yatırımların LNG altyapısına yönlendireceğine işaret ediliyor.

Afrika'da ise 2050'ye kadar iletim altyapısına 120 milyar dolar yatırım planlanıyor. En çok yatırım yapacak ülkelerde Mozambik, Tanzanya, Moritanya, Nijerya ve Senegal öne çıkıyor.

Avrasya'da ise iletim altyapısına 102 milyar dolar yatırım öngörülüyor. Rusya'nın LNG altyapısını genişletmesi ve boru hatlarına yatırımlarını artırmasının söz konusu yatırımlardan önemli pay alacağı hesaplanıyor.

Orta Doğu'da 89 milyar dolar olarak öngörülen yatırımlar LNG altyapısında genişletme çalışmaları olarak yapılacak.

Avrupa'da ise iletim altyapısına yaklaşık 52 milyar dolar ayrılacak. Yatırımların kıtanın yeniden gazlaştırma altyapısına yönlendirilmesi planlanıyor.

Latin Amerika'da 33 milyar dolar olarak hesaplanan yatırımlar yeniden gazlaştırma LNG altyapısına ayrılacak.