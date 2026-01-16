CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatlarında İran düşüşü! Brent petrolün varil fiyatı 63,04 dolara geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda bugün 63,04 dolar seviyesinde işlem görüyor. Düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahale risklerinin azalmasıyla arz endişelerinin zayıflaması etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 09:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2026 09:58

Brent petrol fiyatları uluslararası vadeli işlem piyasalarında varil başına 63,04 dolardan işlem görüyor. Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrol varil fiyatı, günü 63,08 dolardan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.21 itibarıyla petrol fiyatları kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,04 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı saatlerde WTI ham petrol fiyatı (Batı Teksas türü) ise 58,86 dolardan alıcı buldu.

DÜŞÜŞTE ABD-İRAN GERGİNLİĞİ VE PETROL ARZI ETKİLİ OLDU

Ham petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahale risklerinin azalmasıyla arz endişelerinin zayıflaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda Washington'un kısa vadede Tahran'a karşı doğrudan askeri adım atmayacağı beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi veya Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında aksamalara yol açabileceği endişelerini azalttı.

Trump daha önce CBS News'e verdiği mülakatta, bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberler üzerine "Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız" ifadesini kullanmış, ABD'nin İran'daki göstericilere desteğinin askeri adımlarla sınırlı olmadığını belirtmişti.

PETROL PİYASASINDA OYNAKLIK BEKLENTİSİ

Enerji uzmanları, İran'da yaşanabilecek olası siyasi çalkantıların petrol piyasalarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, arz kesintisi ihtimalinin petrol fiyatları üzerinde dalgalanmaya yol açabileceğini ifade etti.

OPEC PETROL ARZ VE TALEP DENGESİ AÇIKLAMASI

OPEC çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol arz ve talebinin 2026'da dengeli kalmasının beklendiğini, talep artışının ise 2027'de bu yıla benzer bir hızda süreceğini bildirdi.

ABD-VENEZUELA İLİŞKİLERİ VE PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

ABD ile Venezuela arasındaki temaslara ilişkin olumlu mesajlar da ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını ve ikili ilişkiler konusunda olumlu bir zemin bulunduğunu söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.

BRENT PETROL TEKNİK ANALİZ

Brent petrol teknik analizinde 64,79 dolar direnç seviyesi, 58,44 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

BİST En Aktif Hisseler