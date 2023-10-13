'Sermaye kontrolleri dış ekonomik faaliyetleri karmaşıklaştırabilir'

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, Rus haber ajansı İnterfaks'a yaptığı açıklamada, Rusya Merkez Bankası'nın para politikasına ve ülkesindeki büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğunun tekrar uygulamaya konulmasını değerlendirdi.

Rusya Merkez Bankası'nın 27 Ekim'de yapacağı toplantıda faiz oranına ilişkin çeşitli seçenekleri değerlendireceğini anlatan Zabotkin, "Daha fazla faiz artırımı yapmanın uygunluğunu değerlendireceğiz. Dikkate alacağımız seçeneklerin oldukça geniş bir yelpazede olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Zabotkin, bazı ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğunun kurdaki oynaklığı azaltabileceğine işaret ederek, "Belki sermaye hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin bazı önlemler döviz kurundaki kısa vadeli oynaklığı bir ölçüde azaltabilir. Ancak bunların dış ekonomik faaliyetleri karmaşıklaştırabileceği unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Normal şartlarda, söz konusu kısıtlamaların ticaret için külfet yarattığını dile getiren Zabotkin, "İthalatın kesintisiz devam etmesi veya ödemelerin hızına yönelik ilave tehlikeler yaratabilir." ifadesini kullandı.

Zabotkin, yürürlüğe konulan döviz satma zorunluluğunun geçici bir süreliğine ve sınırla sayıda şirkete uygulanacağının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 11 Ekim'de imzalanan kararnameyle, ülkedeki büyük ihracatçılara döviz satış zorunluluğu tekrar uygulamaya konulmuştu. Rus rublesi kararın ardından dolar karşısında yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.