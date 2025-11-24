UBS'den bakır fiyatları için yukarı yönlü tahmin

CANLI BORSA
UBS, küresel arz kısıtları ve güçlü talep öngörüleri doğrultusunda 2026 yılına ilişkin bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, bakır fiyatlarında kademeli bir artış öngörerek 2026 sonunda ton başına 13 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

UBS, küresel arz açığının derinleşmesiyle birlikte bakır fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, Mart 2026 için fiyat beklentisini 750 dolar artırarak ton başına 11.500 dolara yükseltti. Haziran ve Eylül ayları için hedefler sırasıyla 12.000 ve 12.500 dolar olarak revize edilirken, Aralık 2026 için yeni tahmin 13.000 dolar seviyesine çıktı.

UBS, 2025 yılına dair piyasa açığı tahminini 53 bin tondan 230 bin tona, 2026 yılı içinse 87 bin tondan 407 bin tona çıkardı.

Arz tarafındaki daralmanın temel nedenleri arasında Freeport-McMoRan'ın Grasberg madenindeki üretimin durması ve Şili'de toparlanmanın yavaş seyretmesi gösteriliyor. Freeport-McMoRan, ölümcül kazanın ardından duran üretimi Temmuz ayında yeniden başlatmayı hedefliyor.

Bu gelişmeler, rafine bakır üretim tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. UBS, 2025 için üretim artışı beklentisini yüzde 1,2'ye, 2026 için ise yüzde 2,2'ye düşürdü.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

UBS, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarının etkisiyle küresel bakır talebinin 2025 ve 2026 yıllarında yıllık ortalama yüzde 2,8 artmasını bekliyor.

Banka, bu beklenti doğrultusunda yatırımcılara bakırda uzun pozisyonlarını sürdürmelerini ya da fiyat oynaklığına dayalı stratejiler geliştirmelerini öneriyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır kontratı yüzde 0,09 artışla ton başına 86.080 yuan (yaklaşık 12.112,68 dolar) seviyesinden kapanış yaptı.

