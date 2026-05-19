2026 kırılma noktası olacak! Yapay zekaya trilyonlarca dolar harcanacak

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 13:52

Son Güncelleme Tarihi 19 Mayıs 2026 13:54

Küresel yapay zeka harcamalarının, bu yıl tahminlerden hızlı artış göstererek 2,59 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

ABD merkezli araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre, dünya genelindeki yapay zeka harcamaları 2026'da yıllık bazda yüzde 47 artacak. Şirket, ocakta bu rakamı 2,5 trilyon dolar olarak öngörmüştü.

Raporda, karmaşık görevleri büyük ölçüde bağımsız yerine getirebilen yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla, yapay zeka modellerine yönelik kısa vadeli büyüme beklentisinin yüzde 110'a çıkarıldığı ve yalnızca bu yıl alana 6 milyar dolarlık ek harcama yapıldığı belirtildi.

2026 KIRILMA NOKTASI OLABİLİR

John-David Lovelock, yapay zeka altyapı harcamalarının pazarın yüzde 45'inden fazlasını oluşturacağını belirterek, yapay zekaya optimize edilmiş sunucu harcamalarının önümüzdeki 5 yılda 3 katına çıkacağını söyledi.

Lovelock, bugüne kadar yatırımlara büyük teknoloji şirketleri ve bulut sağlayıcılarının yön verdiğini ancak 2026'nın geleneksel şirketlerin de harcamalarını artıracağı bir kırılma yılı olacağını ifade etti.

Şirketlerin halen yapay zekayı daha çok verimliliği artıran taktiksel alanlarda kullandığını belirten Lovelock, yatırımların başarılı olması için yapay zeka girişimlerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİST En Aktif Hisseler