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AB ekonomisinin büyüme oranı aşağı yönlü revize edildi

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçüldü. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 16:19

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 16:19

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 geriledi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3. çeyreğinde çeyrek bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

Daha önce yayımlanan öncü verilerde, AB ekonomisinin 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdüğü öngörülmüştü. Son verilerde AB ekonomisinin büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, 2. çeyrekte AB ekonomisi değişim göstermezken, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 büyümüştü.

GSYH, 3. çeyrekte önceki çeyreğe oranla İrlanda'da yüzde 1,8, Finlandiya'da 0,9, Avusturya'da 0,6, Çekya ve Danimarka'da 0,3, Hollanda, Slovenya, Estonya ve Portekiz'de 0,2, Almanya ve Litvanya'da 0,1 azaldı. İsveç ve İtalya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,1 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,7, Estonya'da 2,5, İsveç ve Avusturya'da 1,2, Finlandiya'da 1, Çekya'da 0,6, Hollanda'da 0,5, Almanya'da 0,4, Macaristan'da 0,3 gerilerken, İtalya ve Litvanya'da değişmedi.

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