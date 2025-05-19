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ABD Hazine Bakanı'ndan dikkat çeken gümrük vergisi açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelerin iyi niyetle müzakere etmemeleri durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerini hayata geçireceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2025 09:36

Son Güncelleme Tarihi 19 Mayıs 2025 09:36

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmalar konusunda "iyi niyetle" müzakere etmeyen ticaret ortaklarına geçen ay tehdit ettiği oranda gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Bessent, Trump yönetimin en önemli 18 ticari ilişkisine odaklandığını ve herhangi bir anlaşmanın zamanlamasının da ülkelerin iyi niyetle müzakere edip etmediğine bağlı olacağını, etmeyenlere mektup gönderileceğini söyledi.

Bessent, "Bu, iyi niyetle müzakere etmedikleri anlamına geliyor. 'İşte oran' diyen bir mektup alacaklar. Dolayısıyla herkesin gelip iyi niyetle müzakere etmesini beklerim" dedi

Bessent, bildirimde bulunulan ülkelerin oranlarının muhtemelen 2 Nisan'da belirlenen seviyelere geri döneceğini de sözlerine ekledi.

Herhangi bir ticaret anlaşmasının ne zaman açıklanabileceği sorusuna Bessent, "Yine, iyi niyetle müzakere edip etmediklerine bağlı olacak. Bir diğer hissim de çok sayıda bölgesel anlaşma yapacağımız yönünde" diye ekledi.

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