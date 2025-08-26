ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre ABD bu hafta içinde Japonya'dan 550 milyar dolarlık büyük bir yatırım paketi açıklayacak.

Duyuru, Japon ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın kilit sektörlerde ABD üretimini desteklemeyi amaçlayan anlaşmayı sonuçlandırmak üzere Washington'u ziyaret etmesi beklenirken geldi.

Fox News'tan Ingraham Angle'a konuşan Lutnick, "Bu hafta içinde açıklayacağımız Japon anlaşması, Donald Trump'ın eline 550 milyar dolar geçmesi anlamına geliyor" dedi.

Lutnick, fonların yarı iletkenler, antibiyotikler ve nadir topraklar gibi sektörleri hedefleyebileceğini, ancak spesifik proje detaylarının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

İlk olarak Temmuz ayında ana hatları çizilen anlaşma, Japon ithalatına uygulanan ABD gümrük vergilerinin %15'e indirilmesini, devlet destekli kredi ve garantilerle desteklenen önemli bir Japon yatırım dalgasına bağlıyor. Ancak Tokyo, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yerine esnek bir düzenlemeyi tercih ediyor ve bu tutumun uygulama konusunda kafa karışıklığına neden olduğu bildiriliyor.

Japon yetkililer, SoftBank'ın Intel'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımın geçen hafta açıklanmasına rağmen bu pakete dahil olmadığını doğruladı. Bu arada, onay oranları yükselen Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Trump yönetiminin %27,5'ten %15'e indirmeyi taahhüt ettiği otomobil gümrük vergilerinin hızlı bir şekilde düşürülmesinin önemini vurguladı, ancak herhangi bir zaman çizelgesi teyit edilmedi.