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ABD'de küçük işletmeler sıkı işgücü piyasası ile karşı karşıya

ABD'de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB), Ekim ayı Küçük İşletme İstihdam Raporu'nda küçük işletme sahiplerinin hala sıkı bir işgücü piyasasıyla uğraştığını ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 09:19

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 09:19

ABD'de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) Ekim ayında Küçük İşletme İstihdam Raporu'nda mevsimsellikten arındırılmış bazda, işletme sahiplerinin %43'ünün ay içinde dolduramadıkları açık iş pozisyonları olduğunu bildirdiklerini açıkladı.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg "İşgücü talebi hala güçlü ve küçük işletme sahipleri çalışanları elde tutmak ve kritik açık pozisyonları doldurmak için rekabetçi ücretleri korumak için çok çalışıyorlar. İşgücü kalitesi hala küçük işletmeler arasında en önemli sorunlardan biri" dedi.

NFIB'ya göre, küçük işletme sahiplerinin mevsimsellikten arındırılmış net %17'si önümüzdeki üç ay içinde yeni istihdam yaratmayı planladıklarını söyledi

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