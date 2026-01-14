ABD’de mortgage başvuruları arttı

Mortgage kredi başvuru hacmini ölçen Piyasa Bileşik Endeksi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda haftalık yüzde 28,5 artarken, düzeltilmemiş bazda önceki haftaya göre yüzde 65 yükseldi. Yeniden finansman endeksi haftalık yüzde 40 artış gösterirken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 128 daha yüksek seviyeye çıktı. Satın alma endeksi mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 16 artarken, düzeltilmemiş satın alma endeksi haftalık yüzde 51 yükseldi ve geçen yılın aynı haftasının yüzde 13 üzerine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, devlet destekli kuruluşların (GSE) ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağını açıklamasının ardından mortgage faizlerinin gerilediğini belirtti. Kan, 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranının yüzde 6,18'e düşmesinin yeniden finansman başvurularını hızlandırdığını söyledi. Yeniden finansman başvurularının, tatil etkisinden arındırılmış bir haftaya kıyasla yüzde 40 artarak Ekim 2025'ten bu yana en güçlü seviyeye ulaştığını ifade etti.

Toplam başvurular içinde yeniden finansmanın payı yüzde 56,6'dan yüzde 60,2'ye yükselirken, değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 7,0 oldu. FHA payı yüzde 20,0'den yüzde 19,2'ye, VA payı yüzde 17,3'ten yüzde 16,1'e gerilerken, USDA payı yüzde 0,4 seviyesinde kaldı.

30 yıl vadeli sabit faizli, uyumlu kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 6,25'ten yüzde 6,18'e düşerken, jumbo kredilerde oran yüzde 6,32'den yüzde 6,42'ye yükseldi. 15 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı yüzde 5,60'a, 5/1 ARM oranı ise yüzde 5,42'ye geriledi.