CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de mortgage başvuruları arttı

ABD’de mortgage başvuruları arttı

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından yayımlanan Haftalık Mortgage Başvuruları Anketi’ne göre, 9 Ocak 2026 ile biten haftada mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 28,5 yükseldi. Önceki haftanın verilerinde yılbaşı tatiline yönelik düzeltme yapıldığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 15:11

Mortgage kredi başvuru hacmini ölçen Piyasa Bileşik Endeksi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda haftalık yüzde 28,5 artarken, düzeltilmemiş bazda önceki haftaya göre yüzde 65 yükseldi. Yeniden finansman endeksi haftalık yüzde 40 artış gösterirken, geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 128 daha yüksek seviyeye çıktı. Satın alma endeksi mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 16 artarken, düzeltilmemiş satın alma endeksi haftalık yüzde 51 yükseldi ve geçen yılın aynı haftasının yüzde 13 üzerine çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, devlet destekli kuruluşların (GSE) ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağını açıklamasının ardından mortgage faizlerinin gerilediğini belirtti. Kan, 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranının yüzde 6,18'e düşmesinin yeniden finansman başvurularını hızlandırdığını söyledi. Yeniden finansman başvurularının, tatil etkisinden arındırılmış bir haftaya kıyasla yüzde 40 artarak Ekim 2025'ten bu yana en güçlü seviyeye ulaştığını ifade etti.

Toplam başvurular içinde yeniden finansmanın payı yüzde 56,6'dan yüzde 60,2'ye yükselirken, değişken faizli mortgage (ARM) payı yüzde 7,0 oldu. FHA payı yüzde 20,0'den yüzde 19,2'ye, VA payı yüzde 17,3'ten yüzde 16,1'e gerilerken, USDA payı yüzde 0,4 seviyesinde kaldı.

30 yıl vadeli sabit faizli, uyumlu kredilerde ortalama faiz oranı yüzde 6,25'ten yüzde 6,18'e düşerken, jumbo kredilerde oran yüzde 6,32'den yüzde 6,42'ye yükseldi. 15 yıl vadeli sabit faizli mortgage oranı yüzde 5,60'a, 5/1 ARM oranı ise yüzde 5,42'ye geriledi.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 13 Ocak 2026 16:45
ABD’de TÜFE aralık ayında arttı ABD'de TÜFE aralık ayında arttı 13 Ocak 2026 16:38
Japonya’da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı 13 Ocak 2026 16:29
JPMorgan’ın net karı geriledi JPMorgan'ın net karı geriledi 13 Ocak 2026 16:20
Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor 13 Ocak 2026 16:03
Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir 13 Ocak 2026 16:00
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
Japonya’da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti 13 Ocak 2026 11:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.391,5400 Değişim 89,38 Son veri saati:
Düşük 12355,11 Yüksek 12444,49
Açılış
43,1783 Değişim 0,0335 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1811
Açılış
50,3231 Değişim 0,1105 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3655
Açılış
6.428,3010 Değişim 81,036 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,758
Açılış
125,4617 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler