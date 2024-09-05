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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 05 Eylül 2024 16:53

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayınlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 144 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin temmuz verisi ise 122 binden 111 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 9 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 68 bin, büyük ölçekli işletmelerde 42 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 72 bini hizmet sektöründe, 27 bini üretim sektöründe oldu.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustosta yıllık ücret ise yüzde 4,8 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, izlenecek bir sonraki göstergenin, salgın sonrası dramatik yavaşlamanın ardından istikrara kavuşan ücret artışı olduğunu kaydetti.

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