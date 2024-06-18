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ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ülkede perakende satışlar, mayısta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 18 Haziran 2024 16:37

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 703,1 milyar dolar oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Perakende satışlar, nisanda yüzde 0,2 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı. Söz konusu satışlar nisanda yıllık bazda yüzde 2,74 artmıştı.

Mayıs ayında perakende satışlardaki artışta; spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki, giyim mağazalarındaki, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki, mağaza dışı perakendecilerdeki, elektronik mağazalarındaki, çeşitli mağaza perakendecilerindeki, sağlık ve kişisel bakım mağazaları ile genel mal mağazalarındaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Aynı dönemde benzin istasyonlarındaki, mobilya mağazalarındaki, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar ile yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlarda ise azalış kaydedildi.

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