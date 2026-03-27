AB’den e-ticaret ve gümrük reformu

Avrupa Birliği (AB) kurumları, çevrim içi platformlara ek sorumluluklar getiren ve yeni bir gümrük otoritesi kurulmasını öngören AB Gümrük Reformu Paketinde anlaşmaya vardı.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin müzakerelerinin ardından yapılan açıklamada, reformun 1968'den bu yana gümrük kurallarındaki en kapsamlı değişiklik olduğu vurgulandı.

YENİ AB GÜMRÜK OTORİTESİ

Reformun merkezinde Fransa'nın Lille şehrinde kurulacak AB Gümrük Otoritesi bulunuyor. 2027'de faaliyete başlaması planlanan bu kurum, 27 üye devlet genelinde gümrük işlemlerini koordine edecek ve modern, veri odaklı bir gümrük yapısı kuracak.

AB Gümrük Otoritesi, AB Gümrük Veri Merkezi'ni yöneterek tüm gümrük işlemleri için tek bir dijital platform sağlayacak. İşletmeler verilerini yalnızca bir kez sunacak, farklı ulusal sistemlerle uğraşma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca, güvenilir tüccarlar daha basit işlemler ve daha az kontrol avantajı elde edecek, gümrükler ise yüksek riskli gönderilere odaklanacak.

E-TİCARET PLATFORMLARINA YENİ SORUMLULUKLAR

Yeni düzenlemeye göre, AB ülkelerine satış yapan çevrim içi platformlar ithalatçı olarak kabul edilecek ve gümrük vergileri ile ürün güvenliğinden sorumlu tutulacak. Platformlar ve satıcılar, satış gerçekleşir gerçekleşmez bilgileri Gümrük Veri Merkezi'ne bildirecek. Sistematik uyumsuzluk durumunda cezalar uygulanacak.

İŞLEM ÜCRETİ VE VERGİLER

AB, artan maliyetleri karşılamak amacıyla ithal edilen ürünlere işlem ücreti getirecek. Ücret, bilgi teknolojileri, iş gücü, veri kontrolü ve risk analizleri gibi maliyetlere dayanacak ve en geç 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürünler gümrük vergisinden muaf. Ancak 2026'da getirilecek 3 avroluk ek vergi ve işlem ücreti ile e-ticarette yeni mali yükümlülükler devreye girecek. 2025 verilerine göre AB'ye gönderilen düşük değerli ürünlerin yüzde 90'dan fazlası Çin kaynaklıydı.

AMAÇ VE BEKLENTİ

AB, reform ile gümrük işlemlerini hızlandırmayı, e-ticaretin güvenliğini artırmayı ve kurallara uyum düzeyi yüksek işletmeleri ödüllendirerek yüksek riskli gönderilere odaklanmayı hedefliyor. Ayrıca, özellikle Çin merkezli platformlar Temu, AliExpress ve Shein üzerinden yapılan alışverişlerde vergi uyumunu güçlendirmek amaçlanıyor.

Yeni gümrük mevzuatının, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 12 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor