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Almanya'da tüketici güveni iyileşti

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, yavaşlayan küresel ekonomi ve dünya genelinde askeri çatışmalara rağmen Noel öncesinde iyileşti.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 12:22

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 12:22

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ekimde revize edilerek bu ay için eksi 28,3 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, aralık ayı için 0,5 puanlık artışla eksi 27,8 puana çıktığı belirtildi. Böylece endeks, art arda üç aylık düşüşünün ardından Noel öncesi yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin eksi 27,9 puana yükselmesi yönündeydi.

GfK raporunda, "Almanya'da tüketici güveni kasımda genel olarak istikrarlı seyrediyor ve önemli bir değişiklik yok. Satın alma isteği hafif artarken, gelir beklentilerinde hafif bir düşüş yaşandı." ifadesine yer verildi.

Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü Uzmanı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, art arda üç aylık düşüşün ardından tüketici güveninin yıl sonuna doğru istikrar kazandığını belirterek, "Tüketici güveni çok düşük bir seviyede olmaya devam ediyor ve önümüzdeki aylarda sürdürülebilir bir toparlanma belirtisi yok. Tüketicilerin hissiyatı halen belirsizlik ve endişeyle karakterize ediliyor." yorumunu yaptı.

Gelir beklentilerinin kasımda 1,4 puan düşerek eksi 16,7 puana gerilediğini aktaran Buerkl, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın bireylerin gelirlerinin satın alma gücü üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

GFK'ye göre alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon Almanya'da gelir beklentisinin oldukça kötümser değerlendirilmesinin de önemli bir nedeni.

Bu arada, tüketici güveninin ekside olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunun göstergesi.

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