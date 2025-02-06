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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, 2024 Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2025 13:29

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2025 13:30

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,9 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Slovenya'da, yüzde 1,6 ile Almanya'da, yüzde 1,5 ile Polonya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 8,2 ile Slovakya'da, yüzde 2,1 ile Finlandiya'da, yüzde 1,4 ile İspanya'da ölçüldü.

Aralıkta yıllık bazda perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler yüzde 3,1 ile Slovenya, yüzde 2,4 ile Belçika ve yüzde 0,5 ile Polonya olurken, en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 10 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile Litvanya, yüzde 8,4 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Öte yandan, 2024'te perakende satışın ortalama seviyesi bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1, AB'de ise yüzde 1,3 arttı.

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