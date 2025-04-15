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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çakıldı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, nisan ayında ABD'nin ticaret politikasındaki değişim ve tarifeler nedeniyle sert düştü.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 13:50

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 13:50

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta 39,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda eksi 18,5 puana indi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 58,3 puan düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin 13,2 puan seviyesinde olması yönündeydi.

Endeksteki sert düşüş, ABD'nin ticaret politikasındaki değişiklikler ve uygulamaya başladığı tarifelerin Avro Bölgesine ilişkin beklentileri olumsuz etkilemesinden kaynaklandı.

Öte yandan, Avro Bölgesi mevcut ekonomik durum endeksi de 5,7 puan gerileyerek eksi 50,9 oldu.

Bu dönemde, Almanya'da yatırımcı güveni de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en sert düşüşü gösterdi.

Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 65,6 puan azalarak, eksi 14'e geriledi. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 10,6 olması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 6,4 puan artarak eksi 81,2 puana yükseldi.

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