Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu

Dacia Sandero, 2024 yılında toplam 309 bin 392 adetlik satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en çok satan otomobili olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl elde edilen satış rakamlarıyla birden fazla başarıya imza atan Dacia, bu sayede 2025'e de iddialı bir giriş yaparak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Yıllardır Avrupa'nın sevilen markaları arasında yer alan Dacia, yıldan yıla artan satış hacmi, sektörün en sevilen otomobillerinden oluşan ürün gamı ve farklı alanlarda kazandığı başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dacia markası, 2024'te elde ettiği toplam 676 bin 340 satış adediyle yüzde 2,7 büyüme kaydetti. Marka ayrıca 2004'ten bu yana 9 milyondan fazla otomobil satarak önemli başarı elde etti. Bu başarı, Dacia'nın tüketicilerin nezdindeki konumunu ve beğeni algısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Markanın en önemli başarılarından biri de Sandero modeliyle geldi. Dacia Sandero, 2024'te Avrupa'da en çok satılan model olarak rakiplerini geride bıraktı ve en çok tercih edilen model olmayı başardı. Toplam 309 bin 392 adet satılan ve bu satış rakamıyla 2023'e göre yüzde 14,5 büyüme sağlayan Sandero, tüm kanallarda Avrupa'nın en çok satan modeli olurken aynı zamanda 2017'den itibaren Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti.

Sandero, elde ettiği satış adediyle markanın toplam satışlarının neredeyse yarısını meydana getirdi. Sandero ayrıca, tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli olarak marka içerisindeki konumunu daha da güçlendirirken, kalitesini de bir kez daha kanıtlamış oldu.