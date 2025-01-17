CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu

Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu

Dacia Sandero, 2024 yılında toplam 309 bin 392 adetlik satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en çok satan otomobili olduğunu duyurdu.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2025 15:08

Dacia Sandero, 2024 yılında toplam 309 bin 392 adetlik satış rakamına ulaşarak Avrupa'nın en çok satan otomobili olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl elde edilen satış rakamlarıyla birden fazla başarıya imza atan Dacia, bu sayede 2025'e de iddialı bir giriş yaparak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Yıllardır Avrupa'nın sevilen markaları arasında yer alan Dacia, yıldan yıla artan satış hacmi, sektörün en sevilen otomobillerinden oluşan ürün gamı ve farklı alanlarda kazandığı başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dacia markası, 2024'te elde ettiği toplam 676 bin 340 satış adediyle yüzde 2,7 büyüme kaydetti. Marka ayrıca 2004'ten bu yana 9 milyondan fazla otomobil satarak önemli başarı elde etti. Bu başarı, Dacia'nın tüketicilerin nezdindeki konumunu ve beğeni algısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Markanın en önemli başarılarından biri de Sandero modeliyle geldi. Dacia Sandero, 2024'te Avrupa'da en çok satılan model olarak rakiplerini geride bıraktı ve en çok tercih edilen model olmayı başardı. Toplam 309 bin 392 adet satılan ve bu satış rakamıyla 2023'e göre yüzde 14,5 büyüme sağlayan Sandero, tüm kanallarda Avrupa'nın en çok satan modeli olurken aynı zamanda 2017'den itibaren Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti.

Sandero, elde ettiği satış adediyle markanın toplam satışlarının neredeyse yarısını meydana getirdi. Sandero ayrıca, tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli olarak marka içerisindeki konumunu daha da güçlendirirken, kalitesini de bir kez daha kanıtlamış oldu.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi Lane: Hane halklarının tasarruf oranları düşecek ECB üyesi Lane: Hane halklarının tasarruf oranları düşecek 15 Ocak 2025 08:59
Goldman Sachs: ABD orta ölçekli hisse senetleri daha cazip Goldman Sachs: ABD orta ölçekli hisse senetleri daha cazip 15 Ocak 2025 08:57
ABD’nin bütçe açığı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı ABD'nin bütçe açığı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı 15 Ocak 2025 08:53
BOJ gelecek hafta faizi tartışacak BOJ gelecek hafta faizi tartışacak 15 Ocak 2025 08:51
JPMorgan’dan kripto para öngörüsü JPMorgan'dan kripto para öngörüsü 15 Ocak 2025 08:47
Nomura: Çin’in GSYH büyümesi 2025’te yavaşlayabilir Nomura: Çin'in GSYH büyümesi 2025'te yavaşlayabilir 15 Ocak 2025 08:45
TCMB’nin iki TL depo alım ihalesine 1 trilyon 50 milyarlık teklif TCMB'nin iki TL depo alım ihalesine 1 trilyon 50 milyarlık teklif 14 Ocak 2025 14:58
Küresel enflasyon 2028’e kadar yüksek kalacak Küresel enflasyon 2028'e kadar yüksek kalacak 14 Ocak 2025 13:39
Küresel navlun ücretleri arttı Küresel navlun ücretleri arttı 14 Ocak 2025 11:43
Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinden çıkış yaşandı Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden çıkış yaşandı 14 Ocak 2025 11:39
Japonya’a iflas eden şirket sayısı tarihin en uzun serisini yaşadı Japonya'a iflas eden şirket sayısı tarihin en uzun serisini yaşadı 14 Ocak 2025 11:38
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 14 Ocak 2025 09:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler