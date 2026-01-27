CANLI BORSA
Boeing krizi geride bırakıyor! Satışlarını yüzde 50'den fazla artırdı

Boeing, yaşadığı üretim sorunları ve güvenlik krizlerinin ardından güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Amerikalı uçak devi, 2025'in dördüncü çeyreğinde satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında artırarak piyasa beklentilerini aştı.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 16:22

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2026 16:23

Boeing'in dördüncü çeyrek geliri analistlerin yaklaşık 22,6 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde 23,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde net kar 8,22 milyar dolar olurken, hisse başına düzeltilmiş kar 9,92 dolar ile piyasa tahminlerini güçlü biçimde aştı.

Boeing'in performansında, uçak teslimatlarındaki toparlanma belirleyici oldu. Şirket, 2025 boyunca 600 uçak teslim ederek 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dördüncü çeyrekte 737 programında aylık üretim hızı 42 uçağa çıkarılırken, 787 programında üretimin ayda sekiz uçağa yükseltilmesi süreci başlatıldı. Uzun süredir beklenen 777X programında ise sertifikasyon uçuş testlerinin yeni bir aşamasına geçildi ve ilk teslimatın 2027'de yapılması hedefleniyor.

Boeing'in toplam sipariş birikimi, çeyrek sonunda rekor seviye olan 682 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 6.100'den fazla ticari uçağı kapsıyor. Şirket ayrıca 10 milyar dolarlık kredi limitine erişimini koruduğunu ve bu kaynağın henüz kullanılmadığını bildirdi.

CEO Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda ilerlemeye dikkat çekerken, "İlerleme beraberinde beklentileri de getiriyor. Müşterilerimiz ve paydaşlarımız bu yıl bizden daha fazlasını bekleyecek" dedi.

