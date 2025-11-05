CANLI BORSA
CIIE 2025 başladı: Çin, uluslararası şirketlere kapılarını açıyor

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay şehrinde başladı. Çin Başbakanı Li Çiang, dünya ekonomisinde korumacılığın arttığı bir dönemde serbest ticaret ve piyasa ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayarak, 1,4 milyarı aşan tüketici pazarını uluslararası şirketlere daha fazla açacaklarını söyledi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarın açılış törenine, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla hükümet ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Çin Başbakanı Li Çiang, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde korumacı eğilimlerinin arttığı, gümrük tariflerinin tartışıldığı bir dönemde Çin'in, serbest piyasaya ve serbest ticarete bağlı kalacağı ve geniş tüketici pazarını uluslararası işletmelere daha fazla açacağı mesajı verdi.

Çin'in küreselleşmeyi desteklemeyi ve ortaklarıyla ekonomik bağlarını güçlendirmeyi sürdüreceğini belirten Li, "Dünya ekonomisinin yavaşladığı ve uluslararası anlaşmazlıkların yoğunlaştığı bir dönemde eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine daha fazla sahip çıkmalı, serbest piyasayı ve serbest ticareti daha fazla kucaklamalı, sınır aşan ihtilafları ve problemleri ortak kalkınma yoluyla aşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Li, Çin'in yüksek nitelikli kalkınma için iç talebi ve özellikle de tüketimi artırmayı, 1,4 milyarı aşan geniş tüketici pazarının potansiyelini canlandırmayı hedeflediğini, uluslararası alanda ise ticaret ve yatırımları kolaylaştırarak, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işleyişini sağlayarak açık ve kapsayıcı bir kalkınma ortamını yaratmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

ÇİN ULUSLARARASI İTHALAT FUARI

Çin, CIIE'yi, ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik, yabancı işletmeler için Çin'deki merkezi hükümet ve yerel hükümetler, kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için önemli bir platform olarak görülüyor.

Bu yıl 5-10 Kasım'da düzenlenen fuara, farklı ülkelerden 4 bin 108 firma katılıyor.

Bu yılki fuarın, ABD ile Çin arasında geçen hafta tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın hemen sonrasına denk gelmesinin, yapılacak anlaşmalara olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede, taraflar, "karşılıklı tarifeler" kapsamında birbirlerine getirdikleri ek tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren bir yıl daha ötelemeye karar vermişti.

