CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü

Çin hizmet sektörü ılımlı büyüdü

Çin'de hizmet sektördü faaliyetleri Ocak ayında yeni siparişlerin düşmesiyle biraz daha yavaş bir hızda büyüdü.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2024 08:55

Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 52,9 seviyesinden 52,7'ye geriledi ancak üst üste 13'ncü ayda da 50 puah olan başabaş seviyesinin üzerinde kaldı.

Ocak ayında yeni siparişler daha yavaş bir hızda artarken, endeks Aralık ayındaki 53,7 seviyesinden 51,5'e geriledi. Ankete göre, bu nedenle şirketler üst üste ikinci ayda da personel sayısını marjinal düzeyde artırdı.

Ücret alt endeksi Nisan 2022'den bu yana ilk kez düştü. Anket, izlenen bazı firmaların yeni müşteri çekmek ve satışları artırmak için ücretlerini düşürdüğünü ortaya koydu.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Ekonomi, çok sayıda belirsizlik ve olumsuz faktörün damgasını vurduğu önemli zorluklarla mücadele ediyor. Bu statüko henüz köklü bir tersine dönüş yaşamadı" dedi.

Önümüzdeki yıla ilişkin hizmet sektörü iş güveni son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Caixin/S&P bileşik PMI Aralık ayındaki 52,6 seviyesinden geçen ay 52,5'e geriledi.

Wang, "Mali ve parasal politikalarda daha fazla ayarlama için hala yer olduğu göz önüne alındığında, politika tedbirlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. En önemlisi, politikaların piyasa ile etkin iletişim ve olumlu etkileşimi kolaylaştırmasıdır." diye konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için bu yıl mali genişlemeyi sürdüreceğini belirterek, kamu harcamalarının hükümetin büyümeyi artırmadaki ana aracı olacağı yönündeki piyasa görüşlerini güçlendirdi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 12 liradan işlem görüyor 02 Şubat 2024 11:03
Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı Petrol geriliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? PETDER verileri yayımladı 02 Şubat 2024 10:26
Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz politikası Brent petrolün fiyatını yükseltti 02 Şubat 2024 09:55
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam verilerine çevrildi 02 Şubat 2024 09:23
Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi 02 Şubat 2024 09:07
Mısır Merkez Bankası faiz artırımına gitti Mısır Merkez Bankası faiz artırımına gitti 02 Şubat 2024 09:00
JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti JPMorgan ABD Hazine kağıtlarında kar realizasyonu tavsiye etti 02 Şubat 2024 08:56
Binance İngiltere pazarına yeniden girme çabalarında hayal kırıklığına uğradı Binance İngiltere pazarına yeniden girme çabalarında hayal kırıklığına uğradı 02 Şubat 2024 08:51
IMF’den para politikalarında erken gevşeme uyarısı IMF'den para politikalarında "erken gevşeme" uyarısı 02 Şubat 2024 08:46
BoE Başkanı: Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz BoE Başkanı: Henüz faizleri indirebileceğimiz bir noktada değiliz 01 Şubat 2024 17:10
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 02 Şubat 2024 13:18
Avrupa’da konut sektörüne ilişkin riskler sürüyor Avrupa'da konut sektörüne ilişkin riskler sürüyor 01 Şubat 2024 16:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,61
%0,3607
DOLAR
1.001,52
%0,1517
EURO
1.000,00
%0
BORSA
997,93
%-0,2075
ALTIN
1.057,71
%5,7706
DOLAR
1.053,64
%5,364
EURO
1.038,27
%3,8269
BORSA
1.026,52
%2,6524
ALTIN
1.068,04
%6,8039
DOLAR
1.080,20
%8,0196
EURO
1.169,14
%16,9136
BORSA
1.087,40
%8,7403
ALTIN
1.636,46
%63,6461
DOLAR
1.669,20
%66,9196
EURO
1.733,96
%73,3958
BORSA
1.837,13
%83,7134
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler