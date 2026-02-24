CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldı

Çin'de Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldı

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 14:25

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 14:27

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldığı bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 15-25 Şubat tarihlerini kapsayan tatilde ülke içinde yapılan seyahatlerin sayısı 2,8 milyara ulaştı.

Günlük ortalama seyahat sayısı geçen yılki tatil dönemine kıyasla yüzde 8,2 artarak 311 milyon oldu. 353 milyon seyahatin yapıldığı 20 Şubat'ta günlük rekor kırıldı.

Kara yoluyla kişisel otomobillerle yapılan seyahatler, günde ortalama 270 milyon ile toplam seyahatlerin yüzde 86'sını oluşturdu.

Demir yolu, hava yolu, deniz ve nehir hatlarında yapılan seyahatlerde de önceki yıllara kıyasla artış kaydedildi.

Öte yandan tatil döneminde yurt dışından Çin'e ve Çin'den yurt dışına 17,8 milyon seyahat yapıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
AB’de otomobil pazarı yıla düşüşle başladı: Elektrikli ve hibrit satışlar yükselişte! AB’de otomobil pazarı yıla düşüşle başladı: Elektrikli ve hibrit satışlar yükselişte! 24 Şubat 2026 09:04
Çin’den ABD’ye tarife çağrısı Çin'den ABD'ye tarife çağrısı 24 Şubat 2026 09:00
Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte! Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte! 24 Şubat 2026 08:57
Fitch Ratings: Çin ekonomisi dış talep ve mali teşviklere daha bağımlı Fitch Ratings: Çin ekonomisi dış talep ve mali teşviklere daha bağımlı 24 Şubat 2026 08:49
Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı 23 Şubat 2026 13:51
Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti 23 Şubat 2026 13:24
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Şubat 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Şubat 2026 13:17
JPMorgan’dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi 23 Şubat 2026 13:15
UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir UBS: Çin’in 2026 büyüme hedefi yüzde 4,5-5 aralığında olabilir 23 Şubat 2026 11:56
Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini 23 Şubat 2026 10:12
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Şubat 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.076,1900 Değişim 195,80 Son veri saati:
Düşük 13897,24 Yüksek 14093,04
Açılış
43,861 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8628
Açılış
51,7092 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.299,8540 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
124,1706 Değişim 5,5458 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,4451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler