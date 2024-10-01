Çin'de konut fiyatları küçük bir artış gösterdi

Çin'de yeni konut fiyatları, Eylül ayında hafif bir artış gösterdi. Emlak araştırmacısı China Index Academy tarafından yayınlanan verilere göre, 100 şehirdeki ortalama fiyat Eylül ayında %0,14 arttı. Ağustos ayında fiyatlar %0,11 artmıştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise Eylül ayında ortalama fiyat %1,85 arttı.

Eylül ayında 100 şehirden 17'si fiyat artışı bildirirken, Ağustos ayında bu rakam 35'ti ve son yıllarda emlak piyasasını soğutan temkinli alıcı duyarlılığının altını çiziyordu.

2021 yılından bu yana piyasa, nakit sıkıntısı çeken bir dizi geliştiricinin kredilerini ödeyemeyerek geride büyük yeni ev stokları ve bitmemiş projeler bırakmasının ardından düşüşe geçti. Yetkililer o zamandan beri spekülatörleri caydırmak için daha önce uygulanan birçok ev satın alma kısıtlamasını kaldırdı. Ayrıca ipotek oranlarını ve peşinat şartlarını da düşürdüler. Yine de bu gevşemenin talep üzerinde sınırlı bir etkisi oldu. Satın alma işlemlerini hızlandırmaya yönelik son girişimde, merkez bankası geçen hafta tüm konut kategorilerinde minimum peşinat oranının %15'e düşürülmesini de içeren bir parasal teşvik paketi açıkladı.

Pazar günü güneydeki Guangzhou metropolü, ev alımları üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıran ilk üst düzey şehir oldu. Şangay ve Şenzen de yerel olmayan alıcıların konut alımına getirilen kısıtlamaları hafifleteceklerini ve ilk evini alacaklar için asgari peşinat oranını düşüreceklerini açıkladı.

Capital Economics'ten ekonomist Huang Zichun geçen hafta yayınladığı bir araştırma notunda, bu önlemlerin piyasada bir geri dönüşe yol açmasının pek mümkün olmadığını belirtti. Zichun, "Gerçek bir fark yaratmanın anahtarı, satılamayan konutların satın alınması için daha fazla mali kaynak sağlamaktır" diye konuştu.