Çin’den ABD’ye nadir element ihracatında yeni dönem: 'Doğrulanmış Son Kullanıcı' sistemi gündemde

Çin, nadir toprak elementleri ve diğer kısıtlı malzemelerin ABD'ye akışını kolaylaştırmak için ABD ordusuyla bağlantısı olan şirketleri dışlayan ve diğer firmalar için ihracat onaylarını hızlandıran bir sistem planlıyor.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 08:52

Çin, nadir toprak elementleri ve diğer hassas malzemelerin ihracatını belirli ABD şirketlerine kolaylaştıracak "Doğrulanmış Son Kullanıcı" (VEU) adlı bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemle, ABD ordusuyla bağlantılı firmalar ihracat sürecinin dışında bırakılacak. Böylece, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Başkan Trump döneminde verdiği ihracat kolaylığı sözü yerine getirilirken, askeri tedarik zincirine yönelik endişeler de giderilmiş olacak.

Sistem yürürlüğe girerse, sivil ve askeri kullanım alanları olan otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren bazı ABD'li şirketlerin Çin'den belirli malzemeleri ithal etmesi zorlaşabilir. Ancak sistemin uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.

Nadir toprak mıknatısları ve benzeri stratejik malzemeler, hem sivil ürünlerde (elektrikli araçlar, ticari uçaklar) hem de askeri ekipmanlarda (savaş uçakları, insansız hava araçları, denizaltılar) yoğun olarak kullanılıyor.

Pekin'in düşündüğü bu sistem, 2007'den beri ABD'nin Çinli firmalara yönelik uyguladığı benzer bir modeli örnek alıyor.

