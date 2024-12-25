CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'den bankalara 300 milyar yuan kredi

Çin'den bankalara 300 milyar yuan kredi

Çin Merkez Bankası, bankalara 300 milyar yuan tutarında 1 yıl vadeli kredi verdi.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 25 Aralık 2024 09:16

Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi operasyonu düzenlerken faiz oranını değiştirmedi. Yapılan açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) bazı finans kuruluşlarına 300 milyar yuan (41,10 milyar $) tutarında bir yıl vadeli orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredisini faiz oranını değiştirmeden %2,00'den verdi.

Merkez Bankası, bugünkü operasyonda teklif oranlarının %1,90 ile %2,30 arasında değiştiğini söyledi.

1,45 trilyon yuan değerindeki MLF kredisinin vadesi bu ay dolacaktı.

İlginizi Çekebilir
Fed beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti Fed beklentisi Brent petrolün fiyatını yükseltti 23 Aralık 2024 10:48
ECB üyesi 2025 yılı için faiz indirimini işaret etti ECB üyesi 2025 yılı için faiz indirimini işaret etti 23 Aralık 2024 09:16
Çinli yatırımcılar Hong Kong’da hisse alımı yaptı Çinli yatırımcılar Hong Kong'da hisse alımı yaptı 23 Aralık 2024 09:13
Ons altında yükseliş görüldü Ons altında yükseliş görüldü 23 Aralık 2024 09:10
ECB üyesi Makhlouf: Faiz belirleyicileri için belirsizlik yüksek ECB üyesi Makhlouf: Faiz belirleyicileri için belirsizlik yüksek 23 Aralık 2024 09:07
İngiltere’de emlak satışları hızlandı İngiltere'de emlak satışları hızlandı 23 Aralık 2024 08:59
Lagarde’dan enflasyon için olumlu açıklama Lagarde'dan enflasyon için olumlu açıklama 23 Aralık 2024 08:53
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması 20 Aralık 2024 16:56
Bitcoin’in fiyatı Fed endişesiyle yüzde 10’a yakın düştü Bitcoin'in fiyatı Fed endişesiyle yüzde 10’a yakın düştü 20 Aralık 2024 15:43
Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi Noel alışveriş döneminde geriledi Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi "Noel alışveriş döneminde" geriledi 20 Aralık 2024 15:26
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Aralık 2024 15:04
Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı 20 Aralık 2024 14:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler