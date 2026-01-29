CANLI BORSA
Çin'den Nvidia'nın yapay zeka işlemcisi H200 çiplerine onay

Oluşturma Tarihi 29 Ocak 2026 09:31

Son Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2026 09:32

Çin, ABD yönetiminin izin vermesinin ardından Nvidia'nın yapay zeka işlemcisi olarak kullanılan H200 grafik işlemci ünitelerinin ilk teslimatlarına onay verdi. South China Morning Post'un haberine göre, yaklaşık 400 bin üniteden oluşan ilk sevkiyat Alibaba, Tencent ve ByteDance'e yapılacak.

Diğer şirketlerin alım için onay süreci devam ederken, telekomünikasyon operatörleri gibi devlet destekli şirketlerin ithal çiplere erişimi sıkı denetim altında tutulacak. Pekin yönetimi, kontrollü onay sistemiyle yapay zeka ve bulut bilişim alanında en çok ihtiyaç duyan şirketlere erişim sağlarken, aynı zamanda yerli çip üretimini korumayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia'nın Çin pazarını kaybetmesinin küresel rekabette risk yaratacağı uyarıları sonrası, H200 çiplerinin Çin'e satışına, ABD içi satışların yüzde 50'sini aşmaması şartıyla izin vermişti. Saniyede 15 bin 832 hesaplama kapasitesine sahip H200'ler, Çin'de üretilen en gelişmiş çiplerin üzerinde bir performans sunuyor.

